"دموعي بتدعيلك يا حبيبي".. صلاح عبدالله ينعى الراحل أحمد دياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان صلاح عبدالله، على نعي الفنان أحمد دياب، الذي رحل مساء أمس عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.
ونشر صلاح، صورة لدياب عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وبعدين بقى ياحزن؟! وبعدين بقى يا وجع؟! دموعي بتدعيلك يا حبيبي.. ارجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان أحمد دياب".
يُذكر أن الفنان أحمد دياب من مواليد 9 أغسطس 1945، وتزوج من قسمت ابنة رشدي أباظة، ولم يكن يعمل في المجال الفني وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، وله منها ولد وحيد.
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