"دموعي بتدعيلك يا حبيبي".. صلاح عبدالله ينعى الراحل أحمد دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على نعي الفنان أحمد دياب، الذي رحل مساء أمس عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.

ونشر صلاح، صورة لدياب عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏وبعدين بقى ياحزن؟! وبعدين بقى يا وجع؟! دموعي بتدعيلك يا حبيبي.. ارجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان ‎أحمد دياب".

يُذكر أن الفنان أحمد دياب من مواليد 9 أغسطس 1945، وتزوج من قسمت ابنة رشدي أباظة، ولم يكن يعمل في المجال الفني وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، وله منها ولد وحيد.