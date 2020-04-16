تراند اليوم : وفاة بطل فيلم "بوبوس" .. هذه علاقته برشدي أباظة .. وهذا آخر ما حدث بينه وبين عادل إمام

استيقظ الوسط الفني المصري على وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 75 سنة .

كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز 75 سنة .

ولا يعرف كثيرون أن دياب كان متزوجا من "قسمت" - ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة - التي توفيت قبل عام .

واستمر الزواج بين الاثنين لمدة قبل أن ينفصلا ، وقد أنجبا ابنا واحدًا ثمرة هذا الزواج.

عمل الراحل في الأدوار الصغيرة والشرفية ، وكان آخر ما قام به من أدوار هو

دور وزير الثقافة في فيلم عفاريت عدلي علام مع الفنان عادل إمام .. فضلا عن دور آخر في مسلسل "سلسال الدم" مع عبلة كامل.

وتم تشييم جنازة الراحل بعد صلاة الفجر في هدوء وبعيدًا عن الصخب و وسائل الإعلام.