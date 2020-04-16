أحمد فهمي لـ محمد رمضان: هتكسر الدنيا

حل الفنان بيومي فؤاد، ضيفاً، منذ قليل على برنامج "جمهور الثالثة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على شاشة On time sport 2، وخلال الحلقة تحدث الفنان أحمد فهمي في مداخلة هاتفية، ودار بينهم حوار كوميدي.

وبدأ الفنان أحمد فهمي حديثة مع الإعلامي إبراهيم فايق، حيث أشاد بتغير نمط برنامجه، وذلك بداية من استضافته في البرنامج الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الجانب الإنساني في البرنامج من بعد استضافة بيومي، معلقاً "بيومي" سيبه يكمل الإفيه.

كما أشاد "فهمي" خلال المداخلة،

بشخصية "فؤاد" من الجانب الإنساني والشخصي بعيداً عن الأضواء، بالإضافة إلى حالة البهجة التي يخلقها في أدواره الكوميدية، وعلق أيضاً على أدائة القوي في مسلسل "موجه حارة"، مع الفنان إياد نصار.

ووصف "فهمي"، بيومي بأنه ظاهرة فنية لن تتكرر كل 50 عاما، وأكد أنه ليس بصديق فقط، بل أخٍ أكبر.

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ونهى "فهمي" حديثه بالمعايدة على الفنان محمد رمضان من خلال برنامج "جمهور

الثالثة"، حيث قال: "كل سنة وأنت طيب يا محمد ويارب مسلسلك يكسر الدنيا".

وإستغل "بيومي" الحديث عن رمضان وقرر أن يحكي موقف قديم خلال إحدى التكريمات، وقال: "كنا في تكريم وكان رمضان بيتكرم عن فيلم إحكي يا شهرزاد، وطلع على المسرح ومسك المايك وقال: أنا بقول لأبويا أنا بتكرم عن دوري في فيلم إحكي يا شهرزاد ومن الجريدة اللي أنت قولتلي مش هعترف بيك كممثل إلا لما تكتب عنك، وأنا دلوقتي بتكرم منها، ومواقع كبيرة بتكتب عني، وأنا في شائعات كتير بتطلع عني، ومافيش غير إشاعة واحدة بس هي الحقيقة إن أنا نمبر وان".

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