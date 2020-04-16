فيديو.. بيومي فؤاد ومكي يستعيدان ذكريات الكبير قوي

حل الفنان بيومي فؤاد، منذ قليل، ضيفاً على البرنامج الرياضي "جمهور الثالثة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وخلال الحلقة تحدث الفنان أحمد مكي في مكالمة هاتفية، حيث قال إنه لا يستطيع الوقوف أمام ممثل غير قوي وموهوب، ملقياً الضوء على بيومي أنه ممثل قوي، وشبهه أدائه بالخميرة، مؤكداً أنه يضيف للشخصية والدور حتى لو كان بسيطًا.

وتحدث أيضاً عن علاقته بالحيوانات، وسر تعلقه بهم، معلقاً فؤاد على أسمائهم

المضحكة التي يطلقها عليهم.

وصرح "مكي" بأنه غير مهتم بمتاعبة كرة القدم إلا المباريات الهامة، مثل مباريات المنتخب المصري، بالإضافة إلى رياضته المفضلة الملاكمة .

ومن خلال المداخلة أشاد "بيومي" بشخصية مكي خلال فترة التصوير، حيث قال إنه يحرص على راحة زملائه، وتحدث أيضاً عن الجانب المضحك في شخصية مكي، وعن روح الفكاهة

التي تسيطر على لوكيشن التصوير بسببه.

وأضاف "فؤاد" بأن المشهد المفضل لديه من مسلسل "الكبير قوي"، هو مشهد الدكتور "ربيع" عندما كان يسأل "جوني" عن أسباب كرهه له، ويرد عليه "جوني" عشان أنا متعلم، مؤكداً أنه كان يضحك في الحقيقة وليس في التمثيل فقط على هذه الجملة.

Advertisements

يذكر ان الفنان بيومي فؤاد شارك النجم أحمد مكي في بطولة مسرحية "حزلقوم"، والتي تم عرضها مؤخراً خلال موسم الرياض بالسعودية.

مسرحية "حزلقوم" من بطولة الفنان أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ومن إخراج: كريم سامي.