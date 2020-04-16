بلاغ للنائب العام المصري ضد ” محمد رمضان “

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 06:54 صباحاً - أثار مقطع الفيديو الذي نشره الفنان ” محمد رمضان ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” من كواليس تصوير مسلسله الجديد ” البرنس ” في احتفاله مع فريق العمل بانتهاء التصوير جدلا وهجوما كبيرا ضده من جانب عدد من زملائه ومتابعيه .

وذلك بسبب ظهور تجمع كبير من أفراد طاقم المسلسل في مقطع الفيديو على الرغم من الإجراءات التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا .

مما دفع المحامي المصري ” سمير صبري ” إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد رمضان على خلفية هذا الأمر .

وجاء في البلاغ : ” في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس ” .

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وتابع : ” خرج علينا المبلغ ضده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد ” البرنس ” الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل سالف الذكر ” .

وأضاف : ” متجاهلا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد آمنة بين الأشخاص .. هذا بالإضافة إلى عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية ” .

واستكمل سمير صبري في بلاغه : ” الأمر الذي يؤكد معه أن ما فعله المبلغ ضده بالفيديو سالف الذكر يعد تقليلا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبل الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .. وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة به إصدار الأمر باتخاذ اللازم قانونا حيال المبلغ ضده ” .