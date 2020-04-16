شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يقدم شخصية أحمد الشبراوى فى"الاختيار" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان كريم عبد الجواد بشخصية الشهيد أحمد الشبراوي خلال أحداث مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل.

وأوشك النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير المسلسل حيث ينتهى من التصوير بشكل نهائي في الأسبوع الأول من شهررمضان، ويكثف مخرج العمل بيتر ميمى عدد ساعات التصوير بشكل يومى مع تعقيم اللوكيشن قبل بدء التصوير حفاظاً على سلامة العاملين من فيروس كورونا.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحًا جماهيرًيا كبيرا، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الإبهار في الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلاً عن العلميات التي قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة‪.