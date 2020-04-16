سي أن أن: الاستخبارات الامريكية ترجح ان يكون كورونا تم تخليقه في مختبر صيني

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 05:53 صباحاً - قال موقع “سي أن أن” نقلا عن مصادر ان الاستخبارات الامريكية ترجح أن يكون فيروس كورونا المستجد قد نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

ومع ان المصدر أكد ان الحكومة الامركية ما زالت تحقق في الامر غير انه قال أن نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين يحققون في نشأة فيروس كورونا في وسط الجائحة القاتلة الحالية، هي أن الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

ونقلت “سي أن أن” عن مصادر أخرى قولها ، إن الاستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما مُصابًا في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين.

ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطًا بأبحاث الأسلحة البيولوجية، وأشارت إلى أن مجتمع الاستخبارات يستكشف أيضًا مجموعة من النظريات الأخرى المتعلقة بأصل الفيروس، كما هو الحال عادة في الحوادث البارزة، وفقًا لمصدر استخباراتي.