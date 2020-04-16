علا الفارس مع كلابها: “أفضل اصدقائي”

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 05:53 صباحاً - كشفت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، عن حبها للكلاب وذلك عبر صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت علا الفارس في الصورة وهي تحتضن كلبين فيما كانت تمسك رباط كلب ثالث وعلقت كاتبة: “أفضل أصدقائي”. وكانت علا الفارس قد نشرت منذ ايام صورة طريفة كشفت من خلالها عن حلاقتها لشعر شقيقها حيث ظهر شقيقها قبل وبعد قص شعره وعلقت قائلة: “حبيت اخدم اخوي وأحلقله …..قبل وبعد شو رأيكم شباب أنا شايفتها ممتازه”. شو رأيكم شباب أنا شايفتها ممتازه”.

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