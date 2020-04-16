شاهد.. فيديو مروع للحظة هبوط طائرة روسية واشتعالها اثر ضربة برق!

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 05:53 صباحاً - نشرت السلطات الروسية فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق طائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية موسكو في عام 2019، في حادث أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “إيروفلوت” قد تعرضت لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي تتحول الى كتلة من اللهب بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.

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وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.