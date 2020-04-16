الفنانة السعودية مروة محمد تعلن طلاقها رسميا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة السعودية مروة محمد انفصالها عن زوجها ووالد ابنها مؤخرًا، لافتة إلى عودتها للعيش والاستقرار مع ابنها في المملكة، بعد سنوات من الإقامة في دولة الإمارات.

من ناحية أخرى، تشارك مروة محمد في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ضرب الرمل» المنتظر عرضه عبر شاشة sbc السعودية، وتشارك مروة في بطولته أمام خالد عبدالرحمن، ميرة محمد، مروة محمد، ريتا حرب، محمد الطويان، ليلى السلمان، عبدالعزيز السكيرين، محسن الشمري، وغيرهم.

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«ضرب الرمل» مأخوذ من ثلاثية «النزوح والكدح والدنس» للروائي محمد المزيني، وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناةSBC ، ومنتج منفذStudio 11 ، وإخراج ماجد الربيعان.

يُذكر أن مروة بدأت حياتها المهنية كمقدمة برامج في دبي عام 2004، حيث عملت بعدة قنوات، أبرزها ART، والآن، بالإضافة إلى روتانا، حيث قدمت برا مج مختلفة ما بين الفنية والإعلامية والاجتماعية، ثم اتجهت عام 2006 لمجال التمثيل، حيث كانت الانطلاقة الحقيقية لها ببطولتها لمسلسل «عمشة بنت عماش» عام 2007.

مروة قدمت باقة من أنجح الأعمال الدارمية، بالإضافة لمشاركتها في بطولة مسرحية «كيد النسوان»، وفيلمي «حنين»، و «صدى»، كما اقتنصت عدة جوائزة، أبرزها؛ جائزة أفضل فنانة كوميدية من «مجلة سيدتي» بعد الاستفتاء الجماهيري عام 2010، وجائزة أفضل ممثلة خليجية في مهرجان «المميزون في رمضان» في الكويت عام 2011.