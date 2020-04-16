فيديو.. داوود حسين يوزع المساعدات على متضرري «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مقطع فيديو للفنان الكويتي داوود حسين أثناء مشاركته في توزيع المساعدت في إطار “الحملة الوطنية للمحاجر الصحية”.

الفنان الكويتي قال، في لقاء له ببرنامج “ع السيف” على شاشة قناة Atv، إن من يشاركون في هذه الحملة أبطال، واشاد بالروح الجميلة التي تسود العمل ضمن هذه المبادرة وبالحس الوطني، ووصفه بالرائع والراقي.

وأكد أنه يكتسب من خلال العمل معهم المزيد من الثقافة، وشدد على استعداده لتقديم كل ما يستطيع لبلده، قائلا: “الكويت تستحق وأرواحنا فداء للكويت ونتمنى أن نقدم لها جزءًا يسيراً مما قدمته لها”.

وأضاف: “أنا خادم لأرض بلدي ولكل الأشخاص الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد والأجواء التي فرضها”، متمنيا أن يتحول هذا الواقع إلى مجرد ذكريات في المستقبل وأن يتم القضاء على الوباء في كل أنحاء العالم.

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وكان الفنان الكويتي داوود حسين قد تعرض لأزمة صحية شديدة في شهر يناير الماضي، دخل على إثرها المستشفى، وخضع لجراحة بالقلب.

داوود كشف عن إجرائه لعملية قسطرة، وتركيبه لدعامتين بالقلب، وكشف عن أن الإفراط في الطعام كان وراء تعرضه لأزمة قلبية، لافتاً إلى أنه حالته الصحية مستقرة حالياً، حتى أنه عاد لممارسة نشاطه الفني.

على الجانب الفني، يصور داوود حسين حالياً مسلسل «في ذاكرة الظل» المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك النجم الكويتي في بطولته أمام عبير الجندي، يعقوب عبدالله، شيماء علي، أحمد إيراج، ومحمد صفوت، ويخرجه محمد كاظم في أولى تجاربه الإخراجية.