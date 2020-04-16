رحمة رياض: أسامح الرجل على خيانته.. وأرفض انتقام المرأة بنفس طريقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة العراقية رحمة رياض عن خيانة الرجل للمرأة، وعن رد فعلها إذا تعرضت لهذا الموقف.

رحمة أكدت، خلال لقائها في بث مباشر على موقع “انستجرام”، تقديم الإعلامي اللبناني محمد قيس، أنها قد تسامح الرجل في حالة كانت خيانته لزوجته أو حبيبته خطأ عابر لأنه الانسان يخطئ.

الفنانة العراقية شددت أيضا على أنها ضد انتقام المرأة من الرجل لخيانته لها بنفس الطريقة، قائلة: “لأن الانسان لازم يعامل الناس بحسب مبادئة وتربيته”.

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الإعلامي محمد قيس مازح رحمة رياض، قائلا إنه يتمنى أن يجد فتاة تفكر بنفس طريقتها ليتزوج منها.

وكانت المطربة العراقية رحمة رياض قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة “ماكو منى”، وجاء ذلك بعد سلسلة من التأجيلات خلال الفترة الماضية، الناتجة عن أحداث المظاهرات والاحتجاجات فى العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية.

وكانت رحمة، قد أكدت فى تصريحات سابقة، أن الأحداث التى مرت بها العراق، تسبب فى تأجيل طرح الأغنية لأكثر من مرة، مشيرة إلى أنها استقرت على اسم الأغنية بعد حيرة كبيرة، كاشفة أنها صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى العاصمة اللبنانية بيروت منذ فترة وأنّها بانتظار أن يهدأ الوضع فى العراق لطرحها.