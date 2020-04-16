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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم تسطع الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز إقامة سرداق عزاء لوالدتها الراحلة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
الفنانة المصرية قررت تلقي عزاء والدتها بدء من يوم الثلاثاء 14 أبريل ولمدة 3 أيام بمنزلها في منطقة المهندسين، وذلك من الصباح وحتى مواعيد الحظر التي تفرضها الدولة.
وكان قد شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في تشييع جنازة والدة الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، وذلك بمقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر.
وحرص على حضور الجنازة دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة الهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة إيمي سالم، وكابتن تامر بيحاتو، وميدو عادل، وقد التزم أغلب الحضور بارتدا الكمامات والقفازات، خوفا من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وشهدت الجنازة مطالب بعدم التصوير من أصدقاء الفنانة المصرية، وهو ما تسبب في مشادات مع بعض المصورين.
وكانت قد توفيت والدة الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
بوسي، نشرت صورة لدنيا عبدالعزيز، ووالدتها وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبد العزيز بعد الصراع مع مرض السرطان”.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يمنع دنيا عبدالعزيز من إقامة عزاء لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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