أحمد ماهر يؤكد أن محمد رمضان ليس فنانا جيدا ولم يرى مسلسلاته

وجه الفنان أحمد ماهر، انتقادات لاذعة للفنان محمد رمضان، معتبرا إياه بأنه ليس فنانًا جيدًا، وقال أحمد ماهر، إنه لم ير مسلسلات محمد رمضان، "عمري ماشوفتها، لكن فوجئت به على الشاشة"، متابعا: متى ظهرت هذه الشخصية بالساحة الفنية في غياب الرقابة؟، والتفاف الجمهور، ليست أمارة، لأن من يعملون بالدعارة، والمخدرات لديهم جمهور، أنا رجل متخصص وأكاديمي وجواهرجي، أقوم بوزن الأمور بميزان من ذهب.

وعن الفنانة ياسمين صبري، قال أحمد ماهر، "مخدش بالي منها، هل هى درست الفن؟، طب اعتمدها بأمارة إيه؟، الفنان يجب أن يكون دارسًا، وليس موهوبًا فقط، يجب أن يتم ثقل الموهبة بالدراسة".

وتابع: التمثيل عزف على أدوات الفنان، من حيث النطق الجيد والسليم، التعبير بتفاصيل الوجه ولغة الجسد، للتواصل الجيد بين المؤدي والمتلقي، كيف أصدق هذا الفنان أو ذاك، وهو شخصيًا لايصدق نفسه، الفن عِلم، لكن ما يقدم الآن اسمه "علمي علمك".

وأضاف أحمد ماهر "بالرغم من أنا خريّج ومعايا شهادة، أحصل على أدوار صغيرة، لكن أستفيد من الوقوف بجوار العمالقة، وأرى مختلف التجارب الفنية، وكيفية الهيمنة على التفاصيل والعيش مع الشخصية، وإزاي ألبس الدور.

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وعن نجومية البعض والأجور المرتفعة لهم، وعدم حصوله على مثل هذه الفرص، قال أحمد ماهر: "أمي علمتني اللي ميرضاش بنصيبه عايب، لابد أن نرضى بقضاء الله، نصيبي كده، هو مين حظه بإيديه، مين بجاهه أو بماله غيّر الريح في اتجاهه، غيّر المكتوب عليه، لا أحد يملك صُنع مستقبله".

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