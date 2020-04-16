محمد منير يُشيد بطريقة تعامل الحكومة المصرية في مكافحة "كورونا"

القاهرة - لايف ستايل ثمن الفنان المصري محمد منير - الكينج - طريقة تعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك" : "أشعر بالفخر والأمان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع أزمة كورونا بشكل متحضر ومنظم وواع وأطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة وأنا على ثقة إننا سوف نعبر هذه الأزمة بعون الله.. تعيشى_يا_مصرنا ????????".

وطرح الكينج خلال الأيام الماضية أغنية أهداها لجيش مصر الأبيض، والتي كانت كلماتها: "يا مصر أنت الحقيقة، وأنت اغترابي وشقايا، وأنت اللي عندك دوايا، علمني حبك في عبارة.. سهلة بسيطة وعفية.. شرط المحبة الجسارة.. شرع القلوب الوفية". وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :

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