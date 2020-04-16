شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صديقتها.. إيمى شومر تتبرع بــ 2500 قناع طبى لمستشفى بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية إيمي شومر أن تقدم مساعدات وذلك وسط جائحة فيروس كورونا الذى انتشر بسرعة هائلة فى كل أنحاء العالم ، فقد تبرعت بمعدات عديدة لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة الفيروس التاجى.

أشار موقع " جاست جيرد " أن شومر البالغة من العمر ( 38 عام ) تبرعت بـ 2500 قناع لأحد المستشفيات الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، كما تبرعت شومر بأدوات طبية خاصة لمكافحة كورونا.

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و المستشفى التي اختارت شومر أن تتبرع قريب من المنزل الذي تقيم فيه ، حيث تعمل فيه واحدة من صديقات إيمى المقربات منذ الطفولة، والتى ترعى حاليا مرضى فيروس كورونا " COVID-19 " .

يذكر أن إيمى شومر قررت مؤخرا أن تكسر الحجر المنزلى الذاتى والمفروض بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث التزمت إيمي بالتواجد في المنزل مع زوجها وطفلها، بينما قررت أن تمارس هوايتها المفضلة وهى " السفر "، لكن هذه المرة بدون ركوب الطائرة وزيارة بلدان العالم، فقد اكتفت إيمي شومر أن تستخدم برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب" لتضع صورتها التي التقطتها منذ فترة مع زوجها النجم كريس فيشر و ابنهما "جين" فى عدد من بلدان العالم و هى الطريقة التي جعلتها تشعر بأنها تسافر في ذلك الحين، وعلقت شومر علي الصور فكتبت " سافر فى خيالك ".