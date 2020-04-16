شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون الفنان الراحل أحمد دياب.. صلاح عبد الله:"وبعدين بقى ياحزن؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة نعى نجوم الفن أسرة الفنان الراحل القدير أحمد دياب الذى توفي مساء أمس، عن عمر يناهز 75 عاماً، حيث ستقام مراسم الدفن بعد صلاة الفجر في مقابر الغفير دون إقامة أى مراسم أو جنازة.

وقال الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"وبعدين بقى ياحزن؟!..وبعدين بقى ياوجع؟!..دموعي بتدعيلك ياحبيبي.. أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان أحمد دياب".



صلاح عبد الله

وأعربت الفنانة نهال عنبر، عن حزنها لوفاة الفنان أحمد دياب، وعلقت قائلة:"وفاة الفنان القدير عشره العمر احمد دياب ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ارجوكم الفاتحة والدعاء".



نهال عنبر

ونعت الفنانة الاستعراضية فيفى عبدة، الفنان أحمد دياب، وقالت:" إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله الفنان القدير الخلوق احمد دياب نسألكم الدعاء".



فيفى عبدة

على جانب آخر، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إنه سيتم دفن جثمان الفنان الراحل أحمد دياب بعد صلاة الفجر في مقابر الغفير دون اقامة أي مراسم أو جنازة.

وكان الفنان القدير أحمد دياب توفي مساء أمس، عن عمر يناهز 75 عاماً، وهو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة.

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تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

أحمد دياب ولد فى التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدى أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، في فندق مينا هاوس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهم أباظة بالرقص بالعصا.

وأنجب دياب و قسمت ولد وحيد يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة، من زوجته ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدي أباظة.