صورة| لم تهمل باقي الملفات في ظل كورونا.. أحمد جمال: "متفائل ببلدنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلن بها عن فخره بمصر.

وكتب جمال: "بلدنا بتحارب إرهاب وبتحارب وباء عالمي وبتوفر سلع استهلاكية واحتياطي استراتيجي وبتصرف مرتبات للعمالة غير المنتظمة وبتقدم معونات طبية لدول تانية وغيره وغيره كتير، بس فوق كل ده في شغل على الأرض مابيقفش ومبيعطلش تحت أي ظرف، في إصرار مش طبيعي على إن عجلة التطوير تفضل مكملة".

وأضاف: "الطريق ده جزء من اللي شفته النهارده وأنا في طريقي للقاهرة والحقيقة كنت مفكر الدولة هتنشغل بأزمة كورونا، وتهمل باقي الملفات، لكن اللي حاصل ده مخليني متفائل ببلدنا قوي السنين الجاية، وهيكون لينا شأن تاني طول ما احنا ماشيين بنفس الإصرار ده، ربنا يحفظك يا بلدي".