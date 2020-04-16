التاجر الذي تزوج ابنة دنجوان السينما.. من الفنان الراحل أحمد دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

توفي منذ قليل الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز 75 عاما، وولد دياب في عام 1945، وعمل في الفن في سن متأخرة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- ولد في التاسع من أغسطس من عام 1945، لأسرة تعمل بالتجارة.

- تزوج من قسمت ابنة الفنان رشدي أباظة الوحيدة.

- كان يعمل في التجارة قبل عمله الفني، ووصفته الصحافة في تغطية خبر الزفاف برجل الأعمال.

- أنجب من قسمت ابنهما أدهم، ثم انفصلا.

- شارك في قرابة 150 عملا في السينما والتليفزيون.

- اشتهر بدور هاشم في فيلم "بوبوس" للزعيم عادل إمام.

- آخر أعماله دور خضير في مسلسل "سلسال الدم ج5".

- عمل في عشرات الأدوار الصغيرة والمساعدة في الدراما التليفزيونية، من أهمها (أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان).

- توفيت طليقته قسمت رشدي أباظة، العام الماضي وشيعت جنازتها في هدوء.

-يدفن فجر اليوم في مقابر الخفير، حسب تصريح الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.