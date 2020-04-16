بكلمات حب كثيرة.. هكذا احتفل أشرف زكي بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان أشرف زكي، بعيد ميلاد زوجته روجينا بكلمات رومانسية، وعبارات حب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "زكي": "كل لحظة وكل ثانية وأنتي بخير، كل لحظة وانتي حبيبتي، وعشقيورحلة جميلة ومشوار عمر طويل وصعب، ويارب نفضل كده ع طول أسعد زوجين".
ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة روجينا في الماراثون الرمضاني المقبل 2020، من خلال مسلسل"البرنس"، ويشاركها العمل الفنان محمد رمضان، نجلاء بدر، نور اللبنانية، محمد جمعة، أحمد فهيم، أحمد وفيق، أحمد داش، وعبدالعزيز مخيون، وحازم إيهاب، ونجلاء بدر، محمد علاء، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمد مهران، وأحمد زاهر، وريم سامى، وصفاء الطوخى، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.
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