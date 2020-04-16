صلاح عبد الله ناعياً أحمد دياب: دموعي بتدعيلك يا حبيبي

نعى الفنان القدير صلاح عبد الله أحمد دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "عبد الله": وبعدين بقى ياحزن؟! وبعدين بقى ياوجع؟! دموعي بتدعيلك ياحبيبي.. أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان أحمد دياب ". Advertisements

يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.

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