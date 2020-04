شاهد.. ريا أبي راشد على انغام سيلين ديون وهواء مجفف الشعر!

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 03:54 صباحاً - تستغل الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، فترة العزل المنزلي بتصوير بعض مقاطع فيديو طريقة عبر تطبيق تيك توك، .

وفي احدث مشاركاتها، ظهرت ريا أبي راشد وهي ترقص على أنغام أغنية My Heart Will Go On للنجمة العالمية سيلين ديون من فيلم تايتانيك بينما كانت تحمل مجفف الشعر لاعطاء بعض المؤثرات وجعل شعرها يتطاير.

وعلقت ريا ابي راشد على الفيديو كاتبة “شو رأيكن بموهبتي الفنية” مع هاشتاغ “البنت جنت”.

وكانت ريا ابي راشد قد نشرت سابقا عددا من الفيديوهات الطريفة مثل ادائها أغنية Supercalifragilisticexpialidocious، مع ابنتها.