وفاة الفنان المصري أحمد دياب

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 03:54 صباحاً - توفى الفنان المصري أحمد دياب عن عمر ناهز الـ 75 عامًا وهو زوج قسمت ابنة الفنان الراحل رشدى أباظة

أعلن خبر الوفاة المؤلف عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فايسبوك، حيث نشر صورة للفنان الراحل وكتب معلقًا عليها: “رحيل الفنان أحمد دياب إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات “أين قلبى” مع يسرا، “حجر جهنم”، و”سلسال الدم 4و5″ و”حق مشروع” و”الجماعة 2″ بشخصية حيدر باشا، و”أنا شهيرة أنا الخائن”و”عفاريت عدلى علام” و”أستاذ ورئيس قسم” مع عادل إمام ومن الأعمال السينمائية شارك فى أفلام “بوبوس” مع عادل إمام.