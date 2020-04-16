مراد مكرم يرد على الساخرين من نادية الجندي ونبيلة عبيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري مراد مكرم، على الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها النجمتين نبيلة عبيد، ونادية الجندي، بسبب مشاركتهما في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “سكر زيادة”.

مراد مكرم، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “كل ممثلين جيلي بلا استثناء ما كانوش يحلموا يعدوا قدام الكاميرا مع أيقونات زي نبيلة عبيد ونادية الجندي.. العظيمة نبيلة عبيد شافتني في حفلة توزيع جوايز وقالتلي أنت فنان جامد أوي.. كنت حاسس إنه كفاية عليا الكلمتين دول ومش مهم أخد الجايزة.. ما أحلمش أقف على خشبة المسرح مع العظيمة سميحة أيوب”.

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وأضاف: “اللي بيتنمر بدول إنسان غير سوي.. ماريل ستريب ٧٠ سنة، آل باتشينو ٧٨ سنة روبرت دينيرو ٧٦ سنة لو سمحتوا.. روحوا تنمروا بدول وشوفوا الشعب الأمريكي هيعمل فيكوا إيه”.

مسلسل “سكر زيادة”، مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك في بطولته سميحة أيوب ‏وهالة ‏فاخر ‏إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان ‏السيد، ‏بدرية ‏طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد ولأول مرة نانسي عجرم.

والمسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعون في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف منهم: أحمد السقا، ونانسي عجرم، وعبدالباسط حمودة، وغيرهم.