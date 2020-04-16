فرح الصراف تصدم جمهورها وتحلق شعرها في بث مباشر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الكويتية فرح الصراف جمهورها، بقيامها بحلاقة شعرها تماماً بماكينة الحلاقة الرجالي، خلال تواجدها في الحجر المنزلي.

الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو وهي تقوم بحلاقة شعرها بالكامل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت من يرغب في حلاقة شعره مثلها أن يستغل فترة الحجر المنزلي، حيث لن يراه أحد.

فرح علقت على مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “يا جماعة شعور ولا أروع.. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف احد”.

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وفرح الصراف ممثلة كويتية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، انطلاقتها كانت عام 2013 في مسرحية “درب السلامة”، شاركت فيما بعد في الكثير من الأعمال الدرامية المعروفة بعدما ذاع صيتها ولفتت الأنظار إليها، نذكر منها: “في عينيها اغنية، حب في الاربعين، للحب كلمة، ساعة الصفر، خمس بنات، ساق البامبو، دكتوراه في الحب، كان في كل زمان، عزوتي، إفراج مشروط، سبع أبواب”.

كما شاركت فرح في مسرح الأطفال، حيث قدمت الأعمال الغنائية والاستعراضية إلى جانب أهمّ النجوم، منها: “تانيا، كان يا ما كان، عالم أوز، قضى عمري”، وغيرها من الأعمال.