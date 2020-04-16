نجل المطرب الراحل محمد عبدالمطلب يظهر للأضواء بأزمة إنسانية.. يبحث عن مأوى في المغرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكن أحد يسمع به أو عنه، حتى ظهر مؤخرا نور محمد عبدالمطلب، نجل الفنان المصري الراحل محمد عبدالمطلب، وأثار حالة جدل واسعة بعد إعلانه أنه أصبح مشردًا بدولة المغرب بعد أن تم طرده من منزل صديقه الذي كان يعيش فيه منذ 12 عامًا.

نور كان قد قال خلال لقاء تلفزيوني له، أن أحد الأصدقاء المغاربة تفضّل عليه وأكرمه وأعطاه شقة في بناية سكنية يملكها، وتوفي بعدها، و أنه ظل في هذا السكن لمدة 12 عامًا، ويعيش بكل الود والحب مع أهل المغرب، ويحبهم ويحبونه، لكنه فوجئ بأن زوجة صديقه الراحل صاحب السكن، أتت ومعها آخرون لطرده من الشقة.

وأضاف: “أخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلاد.. خرجوني بلا رحمة، آخر حاجة كنت أتخيلها إن يكون في مشكلة بيني وبين عائلة المرحوم الذي أكرمني لسنين طويلة”.

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وناشد ملك المغرب محمد السادس، قائلًا: “أنا بكل اعتزاز وتقدير اسمحوا لي أن أجرؤ أن اطلب من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس إنه يشملني بعطفه ورعايته ويشوف لي سكن في ظل الظروف الصعبة اللي فيها البلاد وإني معنديش سكن.. الشعب المغربي أكرمني طوال السنين اللي قعدت فيها، ولن أبارح البلاد هنا إلا إلى قبري”.

وكشف الإعلامي شريف عامر، خلال حلقة برنامجه “يحدث في مصر” والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الشيخ وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC، قام بإهدائه شقة جديدة وذلك تكريمًا لروح والده الراحل.

ونشر شريف عامر، تقريرًا مصورًا ظهر خلاله نجل الفنان الراحل أثناء استلامه لشقة جديدة، وتوجيهه الشكر إلى قناة mbc 5، قائلا: “أنا بتوجه بالشكر إلى 5 mbc وتكريمها لروح الفنان محمد عبد المطلب في شخص ابنه.. أنا الحمد لله بخير والشقة جميلة.. الشكر لا يكفيهم”.