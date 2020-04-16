وصلة غزل بين شيرين عبدالوهاب وأصالة على «تويتر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على الرد على تهنئة صديقتها الفنانة السورية أصالة على أغنيتها الأخيرة ”مش قد الهوى”، والتي طرحتها شيرين قبل أيام.

شيرين عبدالوهاب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “شكرًا على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكرًا على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة أوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه”.

وكانت أصالة عبرت عن إعجابها بأغنية شيرين الجديدة ونشرت مقطعا منها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: “بصوتها بترسم القصة بمنتهى الإحساس رائعة بتمرجح المشاعر بكل رقة الله يا شيري الحبيبة وألف مبروك للوطن الذي لا ملجأ منه إلا إليه روتانا”.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليويتوب”، وذلك بعد عودتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتزلتها لمدة أشهر.

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وأغنية “مش قد الهوى” من كلمات: محمد الغنيمي، وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وقد حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة، من خلال تغريدة توضح أنها تسجل أغنية “من أحب الأغنيات إلى قلبها”.

وعادت شيرين عبد الوهاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا حسابها على موقع “تويتر”، الذي اعتادت فتحه الأحد 29 مارس.

وقالت شيرين في أول تغريدة لها بعد العودة إلى “السوشيال ميديا”: “أنا هنا يا حبايبي، واتبسطت جدًا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني”.

وتابعت: “أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله، وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي، وبدعي إن الغُمّة دي تعدي على خير”.