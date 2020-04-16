مروة نصر تحيي ذكرى رحيل والدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية مروة نصر، ذكرى رحيل والدها وذلك بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

مروة نصر، قالت في تدوينتها: “بابا أخبر الموت بأن ابنتك كسرها غيابك كان لي أبا يفرح عندما نجتمع حوله اشتقت إليه وهو الآن بين القبور وحيدا فا يا رب أنس غربته وأدخله جنتك سيظل أبي حبا يحكيه دعائي بابا هو الحب الوحيد الغير مشروط في حياتي سنوية بابا 4/15 بابا أنا أعجز عن رؤيتك ولكن لا أعجز عن الكلام عنك ارجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لبابا اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار”.

من ناحية أخرى تتعاون مروة نصر، مع الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، في أغنية بألبومها الجديد تحمل عنوان “روحي” من ألحان سامر أبو طالب، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

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ومن جانبه قال مؤلف الأغنية الشاعر إيهاب عبد العظيم في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالتعاون مع مروة نصر في عمل جديد، موضحا أن الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي.

كما تشارك أيضا المطربة مروة مع عزيز الشافعي في الأغنية الرئيسية للألبوم، والتي تحمل اسم “حلوة السهرة “، من كلمات وألحان عزيزالشافعي، والتوزيع الموسيقي لأسامة عبد الهادي.

وطرحت مؤخراً مروة أغنية “حب قديم” والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاحا كبيرا .