بعد اتهامها بإهانة العمالة اليومية.. داليا البحيري ترد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية داليا البحيري، لانتقادات حادة وذلك بسبب هجومها على العمالة اليومية واتهامها بـ أهانتها لهم ووصفها للجمعيات الخيرية بأنها “تشحت” عليهم، خاصة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا.

داليا البحيري، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه”.

وأضافت: “حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية”.

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داليا البحيري، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها في فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “قررت أعمل فيديو حتى لا يتم تحريف كلامي، وأنا عملت بوست على برايفت أكونت والبوست كان للأصدقاء فقط يعني مش بابليك فا كنت بتكلم بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي، لكن في صحفي عندي على الأكونت أخد الكلام ده واستقطع منه جملة تستفز الناس وحطها عنوان”.

وأضافت: “أيوا ده الأكونت بتاعي وأنا ما قولتش حاجة أخجل منها أنا كل اللي طلبته في البوست إن يبقا في حظر كامل، لأن إمبارح في ناس كتير جدا نزلت تتسوق في المولات والعتبة والموسكي، ده رد فعلي أنا وناس كتير جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام، لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع إننا في خط الدفاع الأول في أي حاجة تواجه البلد”.

وتابعت: “لازم نبقا إيد واحدة، لازم نوعي الناس البسيطة.. بس لما الأقي الأفعال دي من ناس المفروض إنها مثقفة وفاهمة ومش مضطرة إنها تنزل خالص من البيت مش زي ما أتقال إني بهاجم العمالة اليومية ده مش حقيقي.. أنا من أول الناس اللي عملوا حملة مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية وفي مؤسسات كتير دعمتهم”.

واختتمت حديثها : “ما أظنش في أي حاجة من اللي أنا قولتها دي ممكن تضايق أي حد، وبعذر أي حد دخل وهاجمني وقال كلام مش مظبوط في حقي لأن العنوان اللي اتكتب فعلا مستفز”.