شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر القصبى يتسبب فى تسلل كورونا إلى الدراما السعودية فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفن هو انعكاس للواقع، ولما كان الواقع الذي يعيشه كوكب الأرض مغلفا الآن بفبروس كورونا، كان من الطبيعي أن يكون الفن في مقدمة الصفوف التي تحارب هذا الفيروس اللعين، بكل سلاح ممكن، ويصبح الابداع ساحة يتباري فيها الفنانون كل بطريقته ومنهاجه ، ولما كانت الكوميديا هي السلاح الذي يجيد استخدامه بجداره الفنان الكوميدي ناصر القصبي، لم يكن غريبا علينا أن نجد الكورونا ضمن مسلسه الجديد مخرج 7 المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم 2020.

وفي لفتة جميلة من صناع المسلسل لمقاومة فيروس كورونا قام فرق العمل بنشر فيديو علي اليويتوب لمشهد كوميدي من المسلسل ، ظهر من خلاله الفنان السعودي ناصر القصبي برفقة الدكتور راشد الشمراني والفنان حبيب الحبيب، وهم يحاولون منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.

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كما وجهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا، منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

المسلسل عبارة عن اسكتشات كوميدية تتناول تطور الحياة في المجتمع السعودي، وما حدث من تغييرات على الحياة بصفة عامة .

يذكر أن الفنان ناصر القصبي قام ببطولة مسلسل العاصوف الجزء الثاني والذي تم عرضه خلال رمضان 2019 بطولة الفنان ناصر القصبي، عبدالإله السناني، والفنانة ليلي السلمان وريم عبدالله ومجموعة أخرى من نجوم الشاشة الخليجية، والمسلسل من إخراج المثنى صبح وتأليف عبدالرحمن الوابلي،