شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تطرح أغنية "بصمة روح" من ألبومها الجديد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شاهيناز اغنية جديدية تحمل اسم "بصمة روح" من البومها الجديد "حياتي احلي" على عدد من المنصات الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين ، ومن توزيع ادم حسين .

ويقول مطلع الأغنية: وحسيت بيا من قلبك، وحبيت عمري وانا جمبك وكل مافيك بيعجبني، وكل ما فيا بيحسك، بقيت مكتوب علي قلبي، وبقيت مكتوبه علي اسمك وكنا قبلنا تايهين، ليقت نصي وليقت نصك، هواك يشبه لبصمة روح، لاتكرر ولا بتروح ولا حتي بطلوع الروح، ساكن فيا منين مابروح، هواك يشبه لبصمة روح، لا بتكرر ولا بتروح، ولاحتي بطلوع الروح ساكن فيا منين مابروح.

وقد طرحت المطربة شاهيناز من ألبومها الجديد مؤخرا أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفي الريدي وايمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام ادم حسين بتلحين وتوزيع كل الأغانى وتقدم شاهيناز في هذا الألبوم نوعية مختلفة من الأغانى تفاجئ بها جمهورها كما أكدت فى تصريحات خاصة لنا سابقا.

كما طرحت شاهيناز مؤخرا أغنية "شبكنى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الدسوقى فتحى، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت حتى الآن نسب استماع عالية.

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يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاح كبير على مستوى الوطن العربى .

واستطاعت شاهيناز أن تحقق نجاحًا جيدا، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا، وبدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي" ثم طرح أولى ألبوماتها وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003.