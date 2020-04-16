شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية من أشرف زكى إلى زوجته الفنانة روجينا في عيد ميلادها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برسالة رومانسية، احتفل الفنان أشرف زكى بعيد ميلاد الفنانة روجينا، الذى يوافق اليوم 16 أبريل، وسط حفاوة كبيرة من جهوره.

ونشر الفنان أشرف ذكى ، صورة مع زوجته الفنانة روجينا، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق:" كل لحظة كل ثانية وانتى بخير كل لحظه وانتى حبيبتى وعشقى رحله جميله مشوار عمر طويل وصعب يارب نفضل كده ع طول اسعد زوجين".



الفنان أشرف زكى

وتعود روجينا إلى الدراما بمسلسلين ، بعدما قدمت آخر أعمالها "كلبش 2" مع النجم أميركرارة والمخرج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

وتشارك الفنانة روجينا في مسلسل "البرنس" حيث تظهر فى دورة امرأة شعبية وزوجة أحمد زاهر في المسلسل، شقيق بطل العمل محمد رمضان.

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

أما مسلسل "أسود فاتح" التي تشارك فيه روجينا من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيدو فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.