شكرا لقرائتكم ما حقيقة إصابة مساعدة منى زكي بكورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدل كبير أثير حول الفنانة المصرية، منى زكي، وأسرة مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، في ظل ما تردد عن إصابة مساعدتها بفيروس كورونا واختلاطها بالعاملين بالمسلسل طيلة الأيام الماضية.

وقررت أسرة المسلسل حسم المسألة بشكل نهائي منعاً للجدل الحادث. وتم إصدار بيان نشرته منى زكي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أكدت فيه أنه لا صحة لما أشيع عن إصابة مساعدة زكي بالفيروس، وأن الجميع بصحة جيدة.

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ولفت البيان إلى أن "أسرة المسلسل منذ صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من مارس الماضي والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التزمت بتأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة، والمشاهد التي تتطلب تواجد عدد كبير من الممثلين، حفاظاً على صحة العاملين بالمسلسل وتماشياً مع قرارات الدولة".

كما ذكر أن "المسلسل يشارك فيه عدد من الممثلين الأجانب الذين تعذر حضورهم لمصر في ظل وقف حركة الطيران بين الدول، ما جعل المسلسل يخرج من سباق دراما رمضان المقبل، خاصة أن أسرة المسلسل ترفض تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة الدراما، لافتة إلى أنه لن يتم تحديد موعد عرض العمل إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته".

إلى ذلك رغم خروج المسلسل من سباق رمضان، أوضحت أسرة العمل، الذي يشارك في بطولته محمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، أن التصوير مستمر في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعدم تصوير أية مشاهد تتطلب تواجد تجمعات.