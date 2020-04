شكرا لقرائتكم خبر عن بدل ملل الحظر .. ساعة و 40 دقيقة من الرومانسية مع فيلم Love Wedding Repeat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفادت شبكة نيتفلكس من ما يمر به العالم لتواجد متابعين الشبكة فى بيوتهم، بسبب تفشى فيروس كورونا حول العالم، ولذلك قامت بـ طرح مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة، كانت اخرها فيلم الرومانسية والدراما Love Wedding Repeat، يوم 10 أبريل الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و 40 دقيقة، وحص على تقييم جيد على موقع imdb.

ولذلك هذه أسباب تشجع محبى الأفلام الرومانسية على مشاهدة العمل بعد الانتهاء من أداء اعمالهم من المنزل:

فيلم Love Wedding Repeat من بطولة الممثل العالمى سام كلافلين، الذى اشتهر بـ دوره فى فيلم الرومانسية والدراما Me Before You.

فيلم Love Wedding Repeat يدور فى إطار كوميدى رومانسى لطيفي، يخفف من الأجواء التى يمر بها العالم.

العمل تميز بالكثير من الكادرات التصويرية التى تأخذ المشاهد إلى الأجواء الأيطالية من منازلهم.

فيلم Love Wedding Repeat من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى كلافلين، وهم أوليفيا مون، فريدا بينتو، إليانور توملينسون، جويل فراي، جاك فازرينج، تيم كي، ألان مصطفى، Aisling Bea، باولو مازاريلي، سيمونيتا سندر، تيزيانو كابوتو، ستيفانو باتي، جوسي ميرلي، فرانشيسكا روكو.

ويدور فيلم Love Wedding Repeat حول قوة الصدفة، حيث تتكشف إصدارات بديلة من حفل الزفاف نفسه، حيث يحاول جاك التأكد من أن أخته الصغيرة تتمتع بيوم الزفاف المثالي، لكنه سيضطر إلى التوفيق بين صديقة غاضبة سابقة، وضيف غير مدعو، ومهدئ للنوم يوضع في غير محله، ولم شمل غير متوقع مع فتاة أحلامه التي هرب منها من قبل، وتدعى دينا، ولذلك إذا نجح جاك، فقد يجد النهاية السعيدة الى يبحث عنها.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن إطلاق سلسلة أنيمشن جديدة، والتى ستطرح تحت اسم Sharkdog، وستقوم ب إنتاجها بالتعاون مع استديوهات Viacom CBS International Studios (VIS)، وسيكون المسئول عن هذه السلسلة الجديد مصممة الجرافيك الستغافورية Jacinth Tan، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وسيتم إنتاج أول موسم من السلسلة الذي يتكون من 20 حلقة، مدة كل واحدة منها 7 دقائق.