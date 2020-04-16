شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الفنان أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، انه سيتم دفن جثمان الفنان الراحل أحمد دياب بعد صلاة الفجر في مقابر الغفير دون اقامة أي مراسم أو جنازة.

وكان الفنان القدير أحمد دياب توفي مساء أمس، عن عمر يناهز 75 عاماً، وهو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة.

تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

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أحمد دياب ولد فى التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدى أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، في فندق مينا هاوس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهم أباظة بالرقص بالعصا.

وأنجب دياب و قسمت ولد وحيد يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة، من زوجته ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدي أباظة.