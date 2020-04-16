شكرا لقرائتكم خبر عن "طبخ ورسم وتلوين".. الفنانة نور تكشف مواهبها خلال فترة العزل المنزل ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نورالعديد من جوانب حياتها خلال فترة العزل المنزلى الذى فرضه تفشى فيروس كورونا، مشيرة أنها تقضى وقتها في مشاهدة الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات، وممارسة العديد من النشاطات مثل الرسم والتلوين والطبخ مع أولادها.

قالت الفنانة نور، من خلال فيديو عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام:"أنها تقضى وقتها خلال فترة العزل المنزلى، في مشاهدة المسلسلات والأفلام الأجنبية والعربية، حيث أصبح هناك وقت رائع للجلوس مع أولادها بصورة أكبر حيث وجود عطلة في المدارس، كما تقوم ممارسة الرسم والتلوين والطبخ".

وأضافت :"أنه تحاول الآن الاهتمام بشكلها في فترة العزل المنزلى، وعدم الذهاب إلى الكوافير حيث يتأثر خلال التمثيل".



الفنانة نور

وأكملت:"مافيش فيلم أو مسلسل عملته إلا حبيت الشخصية وعشان كدا عملتها وذاكرتها بطريقة مختلفة، ومع الوقت والنضج الموجود في الشعل أذاكر وأفكر في الشخصيات بطريقة تانية".

واستطرت:" كل زملائي اللى عملت معهم أعتز بصداقتهم وكل واحد فيهم أضاف لى شيء، الحقيقة أنا أنبسط أنى أشتغلت معاهم كلهم.. ويارب تحبوا مسلسل البرنس في رمضان ويارب يعجبعكم وتعدى المرحلة الصعبة ده".

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يشار إلى أن نور تعود لدراما رمضان بعد غيابها العام الماضى إذ كان آخر عمل لها فى رمضان ما قبل الماضى وهو مسلسل "رحيم " مع النجم ياسر جلال.

مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.