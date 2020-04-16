شكرا لقرائتكم خبر عن "جيوبنا أنضف من الصينى".. عصام كاريكا يتحدث عن كوارث كورونا فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان عصام كاريكا أغنية جديدة بعنوان "تعبنا من القاعدة"، على قناته الخاصة على اليوتيوب من كلمات محمد هلال، وتقول كلمات الأغنية: "تعبنا من القاعدة آه ياعيني.. وجيوبنا أنضف من الصيني.. وتقولي بكرة هتتعدل صوتى يا أما وغطينى، من سكوتي تعبت ومليت والمشي دايما جنب الحيط، ويا حظ بطل تعمل مع الفقير أهبل وعبيط".

وقال المطرب عصام كاريكا لـ"الخليج 365"، إنه أحد ضحايا فيروس كورونا اللعين، حيث توقفت كل أعماله فيما يتعلق بحفلات الزفاف التى كان متفق عليها ليحيها، بالإضافة إلى توقف الطيران إلى لبنان، وهو ما أدى إلى تأثره بسبب توقف تعاونه مع عدد من المطربين هناك مثل راغب علامة وصابر الرباعى ومايا دياب وأيمن زبيب حيث إن كاريكا كان قد قرر العودة مرة أخرى إلى التلحين بعد إلحاح عدد كبير من المطربين عليه.

يذكر أن الفنان عصام كاريكا له ألحان كثيرة تعاون فيها مع كبار النجوم فى الوطن العربى منهم عمرو دياب ومحمد منير وراغب علامة وديانا حداد وغيرهم.