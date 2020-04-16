شكرا لقرائتكم خبر عن "مين يلومني".. أغنية أحمد سعد لمسلسل البرنس علي يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح أحمد سعد أغنية "مين يلومني" تتر مسلسل النجم محمد رمضان الجديد" البرنس"، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل،وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي.

وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر ، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.