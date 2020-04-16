شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى "عينه زايغة" فى "فرصة ثانية" أمام ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد مجدى فى مسلسل "فرصة ثانية" أمام ياسمين صبرى، شخصية تدعى زياد "عينه زايغة" وذلك فى دراما العمل الذى ينافس فى السسباق الدرامى المقبل .

احمد مجدى

وكان المنتج تامر مرسى نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الإعلان الدعائي لمسلسل فرصة ثانية الذي يشارك في بطولته النجم أحمد مجدي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

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ويشارك مجدي بطولة المسلسل كل من النجمة ياسمين صبري، أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي لرجل الأعمال تامر مرسي.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت آخر أعمال أحمد مجدى مسلسل "بالحجم العائلى" للنجم يحيى الفخرانى والذى عرض فى دراما رمضان العام الماضى، وشارك فى بطولته النجمة ميرفت أمين، ويسرا اللوزى وندا موسى وأخرون من النجوم للمخرجه هالة خليلوتأليف محمد رجاء.