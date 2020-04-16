شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين خارج دراما رمضان للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحقت النجمة مى عز الدين بزملائها أحمد عز وطارق لطفى في الخروج من الموسم الرمضانى المقبل، حيث كان من المفترض أن تقدم مى مسلسل درامى يحمل اسم مؤقت "خيط حرير"، ولكن بسبب ضيق الوقت، قرر صناع العمل تأجيل التصوير، لبعد رمضان مباشرة.

وبخروج مى عز الدين من الموسم الدرامى هذا العام، تعد المرة الأولى منذ 5 سنوات عدم تواجد مى عز الدين في السبالق الرمضانى، حيث كانت تحرص دائمًا على التواجد كل عام مع جمهورها، وقدمت مى عز الدين على مدار الأعوام الماضية مسلسلات "دلع بنات" عام 2014 من إخراج شيرين عادل، ومسلسل "حالة عشق" عام 2015، اخراج إبراهيم فخر، ومسلسل "وعد" عام 2016، للمخرج ابراهميم فخر، ومسلسل رسايل" عام 2017 للمخرج إبراهيم فخر، ومسلسل "البرنسيسة بيسه" عام 2019 للمخرج أكرم فريد.

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يشار إلى أن مسلسل "خيط حرير" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته بجانب مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى، مى سليم، نيكولا معوض، سوسن بدر، صفاء الطوخى، أحمد صيام، يوسف عثمان، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين.

مى عز الدين قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.