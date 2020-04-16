شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى يتوسطان فريق عمل "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى صورة من كواليس مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر أن تنافس به فى السباق الدرامى المقبل، توسطت ياسمين فريق عمل المسلسل من داخل الكواليس، كما ظهر فى الصورة الفنان كريم فهمى، الذى يشارك ياسمين فى البطولة.





طرح أبطال وصناع مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، البرومو الرسمى للعمل المنتظر عرضه على قناة cbc فى شهر رمضان المقبل، وأظهر البرومو علاقات متشابكة بين مهندسة الديكور غالية عبد الرحمن – ياسمين عبد العزيز - ومراد السويفى – كريم فهمى- ، وفى نفس الوقت غالية متزوجة من عبد لله – شريف منير.

Advertisements

كما كشف أبطال المسلسل عن البوسترات الدعائية، حيث تصدرت ياسمين عبد العزيز البوسرت الرسمى وبجانبها شريف منير وكريم فهمى، كما تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، على أن يستمر أبطال وصناع العمل فى عمليات الدعاية طوال الأيام المقبلة قبل بدء العرض مع أول أيام شهر رمضان.

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت الساسبنس والتشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.