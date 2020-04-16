شكرا لقرائتكم خبر عن نسيب رشدى أباظة.. معلومات عن الفنان الراحل أحمد دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نقيب الممثلين أشرف زكي، منذ قليل، وفاة الفنان أحمد دياب صاحب الرصيد الفنى الكبير عن عمر ناهز 75 عاما .

عمل دياب قبل دخوله للمجال الفنى فى التجارة قبل أن يشارك فى عشرات الأدوار الصغيرة والمساعدة فى الدراما التلفزيونية، من أهمها (أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان).

الفنان أحمد دياب اشتهر من خلال الأعمال الدرامية تحديدًا وآخرها حينما شارك فى دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلى علام" بجانب مشاركته خلال الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة" بدور حيدر باشا، وغلب على أدواره طابع الارستقراطية.

أحمد دياب الذى ولد فى التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدى أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

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وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، في فندق مينا هاوس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهم أباظة بالرقص بالعصا.

وأنجب دياب و قسمت ولد وحيد يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة، من زوجته ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدي أباظة.