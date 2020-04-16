شكرا لقرائتكم خبر عن دعما للأطقم الطبية .. نجوم الغناء يردون الجميل لأصحاب المعاطف البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضيه طرح عدد من المطربين أغنيات جديدة للأطباء على دورهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم، في السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز هذه الأغاني:

محمد منير:

توجه المطرب الكينج محمد منير، بالشكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية التي تحارب من أجل منع تفشى فيروس كورونا واستعان الكينج بصور الأطباء والطواقم الطبية يرتدون الأقنعة والكمامات من الحجر الصحى، وذلك خلال فيديو لأغنية " ياما مويلى الهوا" الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، موجها شكره للأطقم الطبية، حيث علق قائلاً:" جيش مصر الأبيض .. شكراً".

مجد القاسم:

طرح مجد القاسم مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض‏‏"، إهداء لكل الأطقم الطبيةالتي تجابه فيروس كورونا، الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية ،وتوزيع خالد ‏عرفة.





مدحت صالح:

طرح الفنان مدحت صالح كليب أغنية "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

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محمد عدوية وجنات:

"أبطال بلدنا"هي عنوان أغنية جديدة لمحمد عدوية وجنات، وقمدت لجهود الشرطة المصرية والأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، حيث أبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجوال بجانب إظهار الأطباء، هم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها :" تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".





راغب علامة:

طرح النجم اللبناني راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا"، التي طرحها لتوجيه التحية للأطقم الطبية خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبناني والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.





حسن شاكوش:

كما طرح المغنى الشعبى حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض"، تقديرا لدور وجهد الأطباء المصريين فى محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب.