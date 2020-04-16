الجوكر يطالب حاكم نيويورك بالإفراج عن المساجين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لحملة "اطلقوا سراح المسنين في السجن"، فيديو للفنان خواكين فينيكس، يناشد فيه حاكم نيويورك بالإفراج عن المساجين.
وقال فينيكس في الفيديو: "أطالب حاكم نيويورك بالإفراج عن المساجين حتى لا يموتوا، لا أحد يستحق الموت في السجن بسبب فيروس كورونا".
وفاز خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر في مستهل هذا العام.
وتعاني الولايات المتحدة من فيروس كورونا، إذا تخطت الإصابات بالفيروس 600 ألف حالة إصابة.
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