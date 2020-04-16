إدوارد يغني مع أسرته وناهد السباعي مع الحصان.. ليالي نجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

عدد كبير من النجوم، لجأ إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

أحمد الشامي

الفنان أحمد الشامي عضو فرييق واما، قرر استغلال وقت الحظر في مشاهدة مسلسل prison break.

وكتب تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "لسه أول حلقة من prison break وشكله مسلسل حلو قوي".

ديانا حداد

نشرت الفنانة ديانا حداد فيديو عبر حسابها علي تويتر، تحدثت فيه بلغة الإشارة، وطلبت ديانا خلال الفيديو المواطنين بالبقاء في المنزل، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وعلقت على الفيديو: "بلغة الإشارة، لو سمحت خليك في البيت".

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ناهد السباعي مع الحصان

خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت ناهد في الصور مع حصان.

محمد رمضان مع ابنته

ونشر الفنان محمد رمضان صورة له مع ابنته حنين، وعلق على الصورة: "أول فرحتي، بنتي حنين".

ماريتا الحلاني

ونشرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني فيديو لها تقلد به الفنان نجوى كرم في لقاء سابق لها مع الإعلامي نيشان، ونشرت الفيديو عبر تيك توك.

إدوارد

نشر الفنان إدوارد فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو يغني مع أبنائه وعلق عليها: "ليالي الحظر 3 - أغنية (العيلة) مع أولادي ماريا ومارك".