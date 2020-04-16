محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: توفى منذ قليل، الفنان الكبير أحمد دياب، عن عمر يناهز 75 عاما. وقالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنان الراحل سوف يدفن الفجر بمقابر الخفير. يُذكر أن الفنان أحمد دياب من مواليد 9 أغسطس 1945، وتزوج من قسمت ابنة رشدي أباظة، ولم يكن يعمل في المجال الفني وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، وله منها ولد وحيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوج ابنة رشدي أباظة.. وفاة الفنان أحمد دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.