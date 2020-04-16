إنجي علاء عن تصميم أزياء "النهاية": "مخاطرة فنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء، التي صممت أزياء شخصيات مسلسل "النهاية" عن سعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية، التي جاءتها تعليقا على شغلها في المسلسل، والذي ظهر في الإعلان.

وأضافت في بيان صحفي: "سعيدة بالعمل مع المخرج ياسر سامي ومع زوجي الفنان يوسف الشريف للمرة العاشرة، وسعيدة جدا بالنجاح الذي حققه يوسف بعد صدور الإعلان، ومستمتعة بالعمل مع جميع فريق العمل".

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وشكرت إنجي الجمهور قائلة: "شكرا لتعليقاتكم.. كلها أسعدتني ومهمة جدا ليا وبستفاد منها ويارب الشغل اللي في المسلسل كمان يعجبكم"، مؤكدة أنها تعتبر أن تصميم الأزياء ومظهر الشخصيات في مسلسل "النهاية" مخاطرة فنية، نظرا للزمن المستقبلي، الذي تدور في أحداثه العمل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل "كفر دلهاب" وفي مجال السيناريو كان مسلسل "بلا دليل".

"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.