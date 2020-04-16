محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر المخرج طارق العريان برومو ترويجي لفيلم التهويدة للنجم عمرو يوسف. ويقدم الفيلم مسابقة حلم الشهرة، تحت رعاية إحدى شركات المحمول لمصر، لاكتشاف المواهب الشابة لمشاركة في الفيلم. الفيلم من تأليف السيناريست تامر إبراهيم، وهو ينتمي لنوعية "السيكو دراما" وتدور أحداثه في أواخر الخمسينيات في إطار تشويقي رعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العريان يعلن عن مسابقة لمشاركة مواهب جديدة في "التهويدة" لعمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.