تايلور سويفت وجينيفر لوبيز وأوبرا وينفري بحفل عالمي لمواجهة كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 01:47 صباحاً - بينما يصمت نجوم الغناء في بعض جوانب العالم بشكل غريب جداً،ويحجمون عن تقديم دعم مالي أو فني أو معنوي للعاملين الذين يتحدون كورونا ويخاطرون في حياتهم من أجل معالجة وتوصيل الغذاء والدواء للمحتاجين له،لفت الكثير من نجوم الغرب الملايين بمبادراتهم الفنية والإنسانية الخيرية الرائعة .



فبحسب ماذكرت وكالة "رويترز" ،قال منظمون أمس الثلاثاء إن المغنيتين تايلور سويفت وجينيفر لوبيز والإعلامية أوبرا وينفري انضممن إلى عرض خاص على مستوى العالم للاحتفاء بجهود من يمارسون أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأُطلق على العرض اسم (وان وورلد توجيذر آت هوم) One World: Together at Home أو "عالم واحد معاً في المنزل" وسوف يتضمن فقرات غنائية وكوميدية وقصصاً يرويها أطباء وممرضون وعاملون في محلات البقالة .

وأعلن المنظمون أيضاً أنه سيكون هناك بث إضافي يستمر ست ساعات وسيشارك فيه نجوم كبار في عالم الرياضة مثل بطل سباقات فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون ولاعبة كرة القدم النسائية الأمريكية ميغان رابينو وديفيد بيكهام وعشرات المغنيين والممثلين والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي .

وسيسبق هذا البث العرض الذي يستمر ساعتين وستنقله شبكات تلفزيونية عديدة في أمريكا الشمالية والعالم مساء يوم السبت المقبل في أكبر مسعى للتعبير عن التضامن مع العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس .

وستكون مشاركة الجميع في الحدث، القائمة عليه منظمة الصحة العالمية وجماعة غلوبال سيتزن الحقوقية، عن بعد بسبب التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة ما يربو على 124 ألف شخص على مستوى العالم .

كانت المغنية الشهيرة ليدي غاغا قد أعلنت عن الحدث الأسبوع الماضي وحثت الشركات ورجال الأعمال على الدعم والتضامن والتبرع بالمال، لكن عدد المشاركات فيه زاد كثيراً ويشمل الآن بعضاً من أكبر الأسماء في عالم المشاهير مثل: سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليغند وإلتون جون وبول مكارتني وكريس مارتن وآندريا بوتشيلي ومايكل بوبليه وبريانكا شوبرا وشاروخان وإدريس وسابرينا إلبا .