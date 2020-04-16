الكشف عن علاقة عاطفية سابقة بين رونالدو وكيم كارداشيان وهذه قائمة بأبرز حبيباته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 01:47 صباحاً - كل نجم رياضي له ألف قصة وحكاية رومانسية مع أشهر الجميلات،واللاعب البرتغالي الأشهر والأكثر شعبية في العالم كريستيانو رونالدو ،أحد أبرز عشاق كرة القدم،وحياته الخاصة مليئة بعشرات النساء وقد فجرت إحدى الصحف البريطانية قنبلة إعلامية بكشفها قصة حب قديمة وقعت بينه وبين نجمة الواقع الأشهر كيم كارداشيان.



وقامت صحيفة "ذا صن" البريطانية ،بتسليط الضوء للمرة الألف على حياة نجم كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو،فالنتينو ملاعب كرة القدم ،وكانت سابقاً قد سربت فيديو له وهو يسهر مع إحدى الفتيات في قضية الإغتصاب الشهيرة التي أسدل عليها الستار من فترة قريبة مؤخراً.

وكشفت الصحيفة البريطانية بتقرير لها،أن النجم الرياضي البرتغالي الشهير رونالدو التقى بنجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأميركية الشهيرة كيم كارداشيان في ربيع عام 2010 ،عندما كان يقضي موسمه الأول مع نادي ريال مدريد،وانضمت مثلها مثل عشرات النساء إلى باقة النساء اللاتي أحبهم في حياته قبل ارتباطه الأخير بالعارضة الإسبانية الحسناء جورجينا رودريغيز،وأثيرت حولهما شائعة زواج سري في المغرب،وتم نفيه منهما الأثنين رغم تمني جورجينا بأن تصبح زوجة كريستيانو رونالدو في المستقبل.



وذكرت الصحيفة قائمة شبه كاملة ودقيقة لأشهر الفتيات اللاتي التقى بهن رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي في فترات مختلفة، من بينهن نجمة التلفزيون البرتغالية ميرش روميرو 2005، وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو 27، والممثلة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون 2009، وكيم كارداشيان 2010، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في فترة (2010-2015)، والصحفية الإسبانية لوسيا فيلالون و ملكة جمال إسبانيا لعام 2014 ديزيريه كورديرو التي هجرها رونالدو لشغفها الزائد بالشهرة وغيرهن .



وأعادت الصحيفة البريطانية إلى إبراز قصة حب منسية وربما شبه سرية في الماضي مضى عليها أكثر من 10 سنوات،قصة حب قديمة ومغامرة عاطفية قصيرة عاشها كريستيانو رونالدو وكان يبلغ من العمر آنذاك 25 عاماً مع نجمة الواقع الجميلة كيم كارداشيان التي كانت بعمر ال29 ،ووتبلغ الآن "39 عاماً" والزوجة الحالية لمغني الراب الشهير كاني ويست الذي ارتبطت به رسمياً عام 2014 ،بينما ارتبط كريستيانو رونالدو البالغ من العمر الآن "35 عاماً " بعلاقة عاطفية وطيدة مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.



وحدثت العلاقة العاطفية القصيرة بينهما،عندما سافرت كيم في إبريل- نيسان 2010 إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام حيث التقت كريستيانو رونالدو.

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وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحافة البريطانية، فإن رونالدو وكارداشيان تناولا الطعام معاً في مدريد، وخلال ذلك قالت: " كان من الواضح أنهما منسجمان بشكل جيد ويضحكان باستمرار".



ولدى رونالدو 4 أطفال من أمهات مختلفات،وأب لابنته الأصغر آلانا مارتينا من حبيبته الحالية الإسبانية جورجينا.



ويمضي رونالدو منذ أكثر من شهر فترة حجراً منزلياً بمقر إقامته الدائم في منطقة "ماديرا " الإسبانية برفقة عائلته جورجينا وأبنائه الأربعة ووالدته التي تعافت مؤخراً من سكتة دماغية فالتحقت بابنها رونالدو فور خروجها من المستشفى الواقع في ماديرا،وتمضي معه فترة الحجر المنزلي،ويوصف رونالدو بالأب المثالي من الملايين من معجبيه لبثه فيديوهات توعوية بكيفية تعقيم الآباء لأطفالهم في المنزل،والإستمتاع بالرياضة والتدريبات معهم ،وقص الشعر بالمنزل والحفاظ على النظافة والأناقة الشخصية بالجهد الذاتي.